Un simbolo per testimoniare la presenza e allo stesso tempo la condivisione, al fianco delle altre istituzioni. E’ questo il sapore del gesto che oggi pomeriggio (17 dicembre) il questore Alessandra Faranda Cordella ha voluto fare, donando una decorazione natalizia con i colori e la scritta della polizia, per l’albero di Natale allestito in piazza San Francesco.

Alle 18 la questora ha consegnato al sindaco Alessandro Tambellini la palla natalizia perché venisse collocata sull’albero. “Questo dono a tutta la comunità – ha spiegato la questora – vuole essere un simbolo di vicinanza in questi giorni festa da parte della questura alla città di Lucca”. Il primo cittadino ha accolto volentieri il dono: è stato proprio Tambellini ad appenderla all’albero di piazza San Francesco. Un allestimento natalizio speciale, dove le associazioni e il comitato di quartiere depositano i regali o la spesa da destinare alle persone bisognose.

Foto 3 di 9

















Un dono luminoso che non è stato facile collocare al posto giusto: il sindaco ci ha provato ben tre volte, salendo su una scala tenuta ferma dal presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, prima che la questora si dicesse pienamente soddisfatta.