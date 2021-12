Per i regali di Natale affidati ad un negozio storico lucchese che dal 1976 è diventato il centro di ritrovo e punto di riferimento dei ragazzi di ogni età, che condividono l’amore per i giochi, i fumetti e per la cultura pop, il Collezionista.

La sua storica sede di Piazza san Giusto è considerata il mondo dei supereroi, un tuffo nella cultura di Lucca Comics & Games che è possibile fare tutti i giorni dell’anno. Varcando la soglia del negozio si entra in un mondo di fantasia dove la fantascienza si mischia con la narrativa, la storia e tutto il mondo che fa parte della cultura nerd viene trasposto nei suoi 180 metri quadri di superficie espositiva. Un vero paradiso per gli appassionati di collezionismo di qualsiasi genere, dalla numismatica alla filatelia, dal fumetto ai libri, dalle riviste, ai dvd, gli action figurs degli eroi della Marvel e Dc, le miniature in diverse scale dei protagonisti dei manga giapponesi e tanto divertimento con i giochi di ruolo, Dungeons & Dragons, il Richiamo di Cthulhu, il nuovo Cyberpunk, Vampiri e molti altri.

Il Collezionista non è solo in piazza san Giusto, ma raddoppia, il negozio di via san Paolino è dedicato esclusivamente ai giocattoli e sarà un fidato amico per i regali di Natale. La sede di san Paolino propone un ampio catalogo di giochi, con articoli per i bambini di tutte l’età, anche per i più piccoli che hanno pochi mesi. Bambole, giochi da tavolo, giocattoli di grandi marchi come Mattel, Hasbro, Lego, Famosa, Giochi Preziosi. Ma il Collezionista è anche giocattoli artigianali in legno, una vera riscoperta per i bambini che fin dalla più tenera età imparano a giocare con semplicità sensibilizzandoli al rispetto per l’ambiente. Un buon insegnamento per il loro futuro.

Per i ragazzi più grandi, ma anche per i più piccoli e gli appassionati di fantasy, nei negozi del Collezionista si potranno acquistare i gadget, i libri e le action figure del celebre mago nato dalla penna di J.K. Rowlling, Harry Potter. Per ricordare l’attesa dei film di Harry Potter che scaldava i freddi inverni di qualche anno fa, oggi possiamo sempre far riscoprire anche ai nostri figli il mondo della magia, attraverso il libri della saga che è stata compagna di molti anni della nostra vita.

Il collezionista offre una vasta gamma di articoli della Lego adatti a qualsiasi età, per i più piccoli fino alle linee dedicate ai collezionisti e agli appassionati di cultura nerd, che non mancheranno di apprezzare i set della linea Star Wars con versioni fedeli in ogni particolare delle astronavi più famose delle trilogie di George Lucas e della Disney poi.

Il mondo delle costruzioni che propone il Collezionista di via san Paolino è enorme e adatto a tutte le età, anche i bambini più piccoli imparano a usare la fantasia sviluppando l’intelligenza motoria per assemblare edifici sempre diversi e più complessi, fino alla riproduzione in scala dei più grandi monumenti del terra.

Per i regali di Natale nei negozi del Collezionista potrai trovare articoli adatti a tutte l’età, per i più piccoli l’ideale è la sede in via san paolino e per i ragazzi e gli appassionati vi aspetta il negozio in piazza san Giusto.