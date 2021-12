Le stelle della Versilia sul palco del concerto di Natale a Assisi

Un palcoscenico di Stelle della Versilia per il tradizionale concerto di Natale. La pianta simbolo delle festività addobberà il palco della Basilica superiore di San Francesco di Assisi in occasione del prestigioso evento musicale e televisivo. L’evento sarà trasmesso da Rai Cultura su Rai1 sabato (25 dicembre) alle 12,30 in eurovisione dopo il messaggio Urbi et orbi del Santo Padre.

Per il florovivaismo versiliese, indiscusso polo specializzato nella produzione di poinsettia con 4 milioni di esemplari (sono 10 milioni a livello nazionale) ed un giro di affari tra i 15 ed i 17 milioni di euro, si tratta in realtà di una piacevole conferma. Oltre due cento gli esemplari tra Stelle di Natale di colore rosso e bianco necessarie per adornare il palcoscenico. “Con il ciclamino e la brassica, fiori prodotti nella nostra Versilia, la Stella di Natale è uno dei simboli che non mancano mai nelle case degli italiani. E’ un regalo sempre gradito – spiega Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca –. Il concerto di Natale è una vetrina importante che esalta il primato del florivivaismo versiliese. Una ricerca di Ibe-Cnr ha svelato che la Stelle di Natale è un importante depuratore naturale: una ragione in più per averla in casa. La Stella non è solo bella e colorata ma fa bene anche alla nostra salute”.

In più occasioni i fiori di Natale made in Versilia erano stati selezionati per dare un tocco di festa al concerto accompagnando quest’anno le melodie di Gruber, Schubert, Respighi sotto la direzione del Maestro William Eddins, direttore musicale emerito della Edmonton Symphony Orchestra in Canada. Il concerto vedrà la partecipazione del violoncellista Stjepan Hauser e del tenore Roberto Alagna, che saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e dal coro I piccoli musici guidato dal maestro Mario Mora.