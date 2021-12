Signora di 91 anni si sente sola e chiama la polizia: gli agenti le portano conforto a casa

Una storia di Natale con la polizia protagonista.

Ieri pomeriggio (21 dicembre) i poliziotti, in servizio di volante, sono andati a casa di una signora di 91 anni che aveva chiamato il 113 presa da un momento di confusione e di solitudine.

I poliziotti hanno portato conforto alla signora, aiutatandola a superare questo momento di difficoltà. Stamattina sono tornati da lei per vedere come stava e le hanno donato un calendario della polizia. Un piccolo gesto in segno di vicinanza ai cittadini più fragili.