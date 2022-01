Si è svolta ieri mattina, alla presenza dei vigili urbani e della Befana di Anpana, l’estrazione della lotteria di sostentamento Anpana La Lotteria della Befana i cui introiti saranno utilizzati per acquisto attrezzature veterinarie e Protezione Civile. Sono stati 2000 i biglietti venduti grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione.

All’estrazione era presente anche il sindaco Alessandro Tambellini che si è congratulato con i volontari Anpana per l’attività svolta a sostegno degli animali e delle persone specialmente in questo periodo pandemico.

Questi i numeri estratti: 1° premio n. 0355 -weekend per due persone offerto da Anpana e Bei Viaggi; 2° premio n. 1477 – tv color led 40″; 3° premio n. 1119 – Bicicletta; 4° premio n. 1008 – Piantana arredo bagno offerta da Metaform SpA; 5° premio n. 1817 – Macchina caffè; 6° premio n. 1762 – Orologio da parete; 7° premio n. 0998 – Piccolo elettrodomestico; 8° premio n. 1722 – Cena 2 persone offerta da Osteria Tarabaralla; 9° premio n. 0477 – Buono toelette cane/ gatto offerto da Zoofollia; 10° premio n. 0503 – Buono Spesa offerto da supermercati Sigma; 11° – 25 °premio n. 0162 – 1685 – 0395 – 0358 – 1825 – 0960 – 0444 – 0972 – 0731 – 1613 – 1279 – 1219 – 0756 – 1390 – 1776 – Buono Pizza 2 persone offerto da Pizzeria El Paso; 26° premio n. 1985 – Calendario legno; 27° premio n. 0124 – Portafoglio donna; 28° premio n. 1036 – Set manicure; 29° premio n. 1727 – Quadretto legno; 30° premio n. 1649 – Portamonete.

Anpana desidera pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa acquistando uno o più biglietti.