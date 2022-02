Travolto da una pianta d’ulivo a Valdicastello, 60enne in ospedale

Gli è caduta addosso una pianta d’ulivo mentre stava lavorando in un campo di Valdicastello, nel territorio del comune di Pietrasanta. Un uomo di 60 anni ha avuto per questo necessità di un soccorso urgente.

I sanitari, arrivati sul posto allertati poco prima delle 16 di oggi (11 febbraio) dalla centrale unica del 118 della Toscana del Nord Ovest, hanno subito riscontrato alcuni gravi traumi sulla parte destra del corpo, in particolare la frattura del femore, di alcune costole e della spalla.

Per la gravità delle condizioni dell’uomo è stato necessario il trasporto urgente all’0spedale Versilia in ambulanza, anche se vista la dinamica del fatto era stato preallertato anche l’elisoccorso Pegaso di cui alla fine non c’è stato bisogno.