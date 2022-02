Sacchetti di ogni tipo gettati al di là della recinzione, proprio dietro un cancello di ferro. Una nuova segnalazione di quella che ha tutta l’aria di essere una discarica a cielo aperto arriva ancora da San Vito.

Qui, nelle vicinanze dell’asilo in via Monsignor Bartoletti, sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti abbandonati a pochi passi dalla strada. Non è la prima volta che i residenti della zona segnalano le gesta di qualche incivile.