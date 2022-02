Carenza di parcheggi al San Luca per i dipendenti, sopralluogo del consiglio comunale

Un sopralluogo per verificare la necessità di maggiori parcheggi dedicati ai dipendenti dell’ospedale San Luca. Questa mattina (23 febbraio) il presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini, e alcuni capigruppo in consiglio, Fabio Barsanti (Difendere Lucca), Marco Barsella (Lei Lucca), Roberto Guidotti (Pd), Remo Santini (Siamo Lucca) ed Enrico Torrini (Lucca 2032) sono stati accolti da Pietro Casciani, responsabile Uil Fpl e da Luca Menicucci, rsu Uil Fpl.

È stata illustrata la situazione di carenza degli stalli e sono state discusse delle possibili soluzioni. Il presidente, in accordo con i capigruppo, ha deciso di stilare un ordine del giorno condiviso da portare poi in discussione in consiglio comunale, in cui saranno rappresentate le proposte che verranno poi sottoposte all’Asl Toscana nord ovest e al gestore privato.