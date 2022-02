Proseguono gli interventi di manutenzione, abbellimento e miglioramento della sicurezza e dei servizi complessivi del territorio di Altopascio. Sono infatti partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di illuminazione pubblica a Michi, in via del Ponte alla Ciliegia, per un totale di circa 120mila euro. Un intervento atteso da tempo dalla comunità, che arricchisce il percorso di riqualificazione della zona, iniziato qualche mese fa con l’interramento dei cavi pendenti dell’energia elettrica e la rimozione dei vecchi tralicci.

“La crescita e la cura del territorio – commenta Francesco Mastromei, assessore ai lavori pubblici – passa soprattutto da questi interventi. Restituire bellezza, sicurezza, funzionalità e decoro alle nostre frazioni rappresenta il principale obiettivo che ci siamo posti come amministratori. Con questo intervento la località Michi potrà godere di una nuova e complessiva riqualificazione che porta nella frazione maggiore vivibilità. Non ci sono cittadini di serie A e di serie B: esiste un solo territorio, quello di Altopascio, da sostenere, abbellire, rendere sicuro e fruibile in tutta la sua interezza”.

L’intervento. L’installazione dei nuovi lampioni interessa via del Ponte alla Ciliegia, a Michi, dal civico 14 al civico 49. In quest’area sono stati istituiti il divieto di sosta e il senso unico alternato fino a fine lavori, per consentire il corretto svolgimento delle operazioni.