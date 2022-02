L’amministrazione comunale di Pescaglia, mediante il contributo assegnato per Fondo funzioni fondamentali, articolo 106, in relazione a misure urgenti in materia di salute, sostegno a lavoro, economia e politiche sociali connesse all’emergenza Covid-19 messe in campo dal Governo in sostegno agli enti locali, ha deciso di integrare i parchi del territorio con attrezzature fitness outdoor, dando così a cittadini e associazioni sportive, la possibilità di usufruire di nuove aree dedicate per praticare sport e mobilità all’aperto.

Le nuove attrezzature sono state installate nel parco di Alice di Monsagrati, nell’area verde della ex scuola di Fiano-Loppeglia, sede della “Casa delle Idee” e nel parco giochi di Pescaglia.

Foto 3 di 4







Il parco di Alice di Monsagrati è stato dotato di 4 attrezzature utilizzabili da un singolo utente alla volta per lo svolgimento di esercizi all’aperto. Nell’area verde dell’ex scuola di Fiano-Loppeglia sono state installate invece 2 attrezzature “dual” utilizzabili in contemporanea da 4 utenti. Infine, nel parco giochi di Pescaglia, è stata posizionata un’attrezzatura “dual” utilizzabile da due utenti.

Le attrezzature sono costruite in ferro zincato. Il quadro economico complessivo dell’intervento è di 24.400 euro (più Iva), compreso di oneri di sicurezza.

“Il progetto nasce con il fine di ridurre il disagio sociale che la pandemia ha arrecato alla cittadinanza – commenta l’assessore allo sport Gabriele Fulvetti -. Le nuove aree sono a disposizione di tutti i cittadini e possono essere utilizzate da tutte le associazioni sportive per la realizzazione di corsi e allenamenti all’aperto. I macchinari, messi in posa la settimana scorsa, si trovano in momentaneo stato di assestamento e saranno utilizzabili tra pochi giorni. Una risposta alle esigenze di chi pratica sport e di chi fa dello sport un riferimento sociale”.

“Un piccolo intervento che l’amministrazione ha voluto dare alla popolazione sia a livello sportivo che sociale – le parole del sindaco Andrea Bonfanti -. Le tre nuove aree di Fitness outdoor offrono la possibilità di fare attività fisica di gruppo all’aria aperta; un modo per stare in salute tenendosi in forma e anche per socializzare. Appena le condizioni di emergenza Covid-19 ce lo permetteranno, organizzeremo una giornata dedicata allo sport dove inaugureremo le nuove aree fitness. Un ringraziamento particolare va agli uffici del Comune di Pescaglia per aver sposato immediatamente questa nostra idea e per essersi adoperati, in un momento non semplice, per portare a compimento questo progetto”.