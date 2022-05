Sosta selvaggia in centro storico, all’incrocio tra via del Giardino botanico e via dei Fossi.

Un problema che sarebbe nato da quando, da alcuni mesi, sono state cancellate le strisce pedonali e aggravatosi con l’eliminazione dei due dissuasori in marmo. Una situazione che creerebbe disagi non solo ai residenti ma anche al passaggio pedonale e all’accesso al parcheggio, considerando che proprio nei paraggi ci sono una scuola materna e una primaria. A segnalarlo è un residente, che più volte ha denunciato le criticità all’ufficio competente e alla polizia municipale.

“Da più mesi sono state cancellate le strisce pedonali per via dei lavori in corso e non sono più state ripristinate nonostante diverse segnalazioni all’ufficio tecnico strada del comune e alla polizia municipale – racconta -. Da diversi giorni sono stati eliminati anche due dissuasori in marmo di Carrara anche molto belli che impedivano la sosta selvaggia. Ora le auto impediscono sia il passaggio pedonale sia a cicli e motocicli che devono accedere al parcheggio”.