Un’auto retrò blu elettrica con ancora alcuni adesivi ben visibili è entrata di fatto a far parte della vegetazione boschiva di Chiatri.

Non si sa da quanto tempo sia finita nella scarpata né a chi appartenesse, quello che rimane però non è indifferente agli occhi dei passanti, che sabato scorso, passeggiando intorno al paese, hanno visto in una scarpata la carcassa di metallo lasciata abbandonata alle intemperie della natura che lentamente sta inglobando quello che era un veicolo presumibilmente da corsa.

Passanti che hanno segnalato l’auto e che adesso si aspettano un intervento da parte delle autorità competenti.