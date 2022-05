Problemi di raccolta dei rifiuti per i ristoratori del centro storico, che lamentano il passaggio di mezzi di Sistema Ambiente proprio nelle ore del pranzo, quando i locali sono pieni di persone al tavolo. Puzzo e rumori molesti fanno desistere molti clienti a sedersi ai tavoli e i gestori, come Claudio Togni di La Bottega di Anna & Leo in via san Frediano, sono stufi e chiedono un cambio di orario come accaduto in piazza Anfiteatro.

