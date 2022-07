Uno slalom tra crateri e buche, davanti al Foro Boario e in via Galilei, più nota come montiscendi di Monte San Quirico. La situazione dell’asfalto in questa zona della città è pessima: le crepe nel manto stradale costringono in diversi casi gli automobilisti che ormai hanno familiarità con questa viabilità dissestata a schivarle spingendosi pericolosamente in mezzo alla careggiata. Con il rischio di provocare incidenti.

