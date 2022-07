Raccontare le bellezze del nostro territorio attraverso i suoi abitanti, che per un giorno ne diventeranno le star. Questo l’obiettivo di The Land of Stars, il nuovo progetto della concessionaria Dream Land di Jaguar Land Rover che darà la possibilità a persone comuni di diventare attori per un giorno, a bordo della regina dei fuori strada: la Land Rover Defender.

Nata nel 1985, in questi 37 anni Dream Land si è fortemente radicata nelle province di Lucca, Pistoia, Empoli e Prato, instaurando con i cittadini, grazie alla sua professionalità, un legame di reciproca fiducia. Proprio per ringraziarli della stima e dell’affetto ricevuti, la concessionaria Land Rover renderà protagonisti del proprio spot emozionale un abitante di ciascuna delle 4 località toscane. L’iniziativa si configura come attività di rilancio, volta a supportare i commercianti e la vita della comunità cittadina. Gli spot verranno girati nei luoghi tipici di ogni provincia, coinvolgendo le attività del posto e creando nuove sinergie tra di esse e la concessionaria.

Le auto Jaguar Land Rover, con la loro comodità e le loro tecnologie di ultimo livello, sono il filo che unisce le persone ai luoghi. I consulenti alle vendite Dream Land si occupano da sempre di assistere le persone nella scelta dell’auto migliore per i loro spostamenti quotidiani. La provincia di Lucca, che vanta un territorio che spazia dalla montagna al mare, si configura come punto di partenza per questa iniziativa di valorizzazione del territorio.

La selezione attraverso casting aperti a tutti, partirà infatti dalla sede di Lucca in via di Tiglio 1735 giovedì 21 luglio, per proseguire venerdì 22 luglio a Pistoia nella sede di Agliana in via A. Volta 22. Lunedì 25 luglio sarà la volta di Livorno in via Luigi Russo 64, per finire martedì 26 luglio a Empoli in via F. Santi 15.

Il fortunato vincitore solcherà le strade di Lucca, Capannori e Mediavalle alla guida della mitica Land Rover Defender, sotto l’occhio delle telecamere che esploreranno luoghi delle nostre frazioni dalle bellezze spesso sottovalutate e sconosciute.

“Lavoro da 25 anni con grande entusiasmo per valorizzare i marchi della Land Rover – dice Tommaso Calcagno, direttore responsabile delle vendite del gruppo Dream Land – ricevendo molto in cambio dai clienti, in termini di fiducia e amicizia. Questi video – prosegue Calcagno – che abbiamo deciso di realizzare, sono per noi un’occasione unica per valorizzare e ringraziare sia i luoghi, sia le persone, sia le attività locali. The Land of Stars avrà quattro capitoli, quattro video emozionali, uno per ogni sede di Dream Land. I casting, come anticipato, sono rivolti esclusivamente alle persone del territorio di appartenenza di ogni sede e sono aperti a tutti. Non c’è bisogno di essere attori professionisti, tutt’altro: vogliamo proprio valorizzare i volti locali, con le loro fisionomie naturali, la loro spontaneità, la loro appartenenza al luogo”.

I quattro video emozionali firmati Dream Land – Land Rover celebreranno ciascuno un’identità locale attraverso la vettura, come veicolo di un legame fra le persone, i luoghi e le loro attività.

“I nostro obiettivo, come concessionaria, è ascoltare il cliente, capire le esigenze del luogo che vive e come lo vive. Per poi passare a consigliare il prodotto migliore ad abitare al meglio il territorio che lo circonda – spiega Simone Giovannelli, responsabile delle vendite del salone di Lucca – Per questo il progetto The Land of Stars si inserisce perfettamente nella nostra modalità di lavoro e della nostra identità: partiremo il 21 luglio da Lucca, una provincia vasta e variegata, con collina, montagna, città e mare”.

Tanti paesaggi rappresentati da un unico volto lucchese, che li riscoprirà a bordo della Land Rover Defender diventando, per un giorno, una star. Per partecipare al casting non ci sono limiti di età né servono competenze attoriali o esperienze pregresse di alcun tipo. Come spiega Giulia Corridori, responsabile marketing per Dream Land – Land Rover: “In questo progetto Dream Land metterà in primo piano il territorio e soprattutto le persone, che per un giorno i volti pubblici della nostra concessionaria. Le iscrizioni al concorso aprono domani (sabato 16 luglio) alle 15, sulla piattaforma dedicata e la persona selezionata sarà coperta nelle spese di logistica e trasporto. I candidati non devono essere attori professionisti, l’unico requisito per partecipare ai casting è abitare uno di questi quattro territori, che hanno dato tanto al nostro marchio – sottolinea Giulia – e questo è il nostro modo per ringraziarli”.

Ringraziare e restituire loro la fiducia, per rinsaldare ulteriormente un legame costruito in quasi 40 anni di attività dai titolari della concessionaria Roberto Tronci e Alberto Agostini, insieme al nutrito team che oggi (venerdì 15 luglio) nella sede lucchese della concessionaria ha presentato il progetto The Land of Stars: la responsabile marketing Giulia Corridori, il consulente vendite Simone Giovannelli e il responsabile commerciale Tommaso Calcagno.

In via di Tiglio 1735 a Lucca, è inoltre possibile provare gratuitamente la Land Rover Defender su uno dei 3 circuiti unici d’iIalia voluti da Dream Land, l’unico presente in Toscana.

Dream Land – Land Rover Srl è sul web e sui social Facebook, Instagram e Linkedin. Le iscrizioni al casting per diventare il volto lucchese di Dream Land si aprono domani (sabato 16 luglio) alle 15 sulla piattaforma dedicata.

Per iscrizioni e info, mandare un’email con i propri dati a casting@dreamland-auto.it. Tutti i partecipanti saranno ricontattati per i dettagli sull’orario in cui presentarsi.

Le selezioni verranno fatte nelle 4 sedi Dream Land in queste date

Lucca – giovedì 21 luglio

Prato-Pistoia – venerdì 22 luglio

Livorno – lunedì 25 luglio

Empoli – martedì 26 luglio

Ogni candidato sarà ricontattato dalla concessionaria per comunicare orario ed eventuali specifiche.