Telo Dico in Diretta – Viale Cavour ostaggio degli storni

La rubrica Telo Dico in Diretta questa settimana ha fatto tappa in viale Cavour: il problema è quello degli storni. Centinaia di uccelli che sorvolano i cieli della prima periferia per poi posarsi sugli alberi del viale nelle vicinanze di un ristorante. Con le immaginabili conseguenze in termini di igiene e di sporcizia.

Foto 3 di 4