Primo Showdown Series italiano di Riftbound, successo al Polo Fiere di Lucca

Un week end ricco di divertimento al Polo Fiere di Lucca che ha ospitato il primo Showdown Series italiano di Riftbound , il trading card game ufficiale ambientato nell’universo di League of Legends, sviluppato da Riot Games e pubblicato a livello internazionale da Uvs Games.

A organizzare l’evento Pg Esports – partner consolidato dell’ecosistema Riot Games in Italia: licenziataria ufficiale del Lit – League of Legends Italian Tournament , la massima competizione ufficiale italiana dedicata al titolo, e responsabile, in partnership con Riot Games, del Circuito Tormenta per League of Legends e Valorant – che in occasione della passata edizione di Lucca Comics & Games avevano organizzato il debutto europeo di Riftbound.

In migliaia hanno partecipato alle sfide e hanno tifato per i migliori giocatori italiani che si sono contesi un posto nel circuito competitivo internazionale del gioco.