L'evento|
Primo Showdown Series italiano di Riftbound, successo al Polo Fiere di Lucca
In migliaia alle sfide e im molti hanno tifato per i migliori giocatori italiani che si sono contesi un posto nel circuito internazionale
Un week end ricco di divertimento al Polo Fiere di Lucca che ha ospitato il primo Showdown Series italiano di Riftbound, il trading card game ufficiale ambientato nell’universo di League of Legends, sviluppato da Riot Games e pubblicato a livello internazionale da Uvs Games.
A organizzare l’evento Pg Esports – partner consolidato dell’ecosistema Riot Games in Italia: licenziataria ufficiale del Lit – League of Legends Italian Tournament, la massima competizione ufficiale italiana dedicata al titolo, e responsabile, in partnership con Riot Games, del Circuito Tormenta per League of Legends e Valorant – che in occasione della passata edizione di Lucca Comics & Games avevano organizzato il debutto europeo di Riftbound.
In migliaia hanno partecipato alle sfide e hanno tifato per i migliori giocatori italiani che si sono contesi un posto nel circuito competitivo internazionale del gioco.
Con Riftbound, il Polo Fiere di Lucca si conferma come luogo ideale e punto di riferimento nazionale per i grandi eventi legati ai trading card game, ovvero i giochi di carte collezionabili.