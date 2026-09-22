L'annuncio|
King cerca casa: al rifugio di Lucca c’è un cane di sette anni che aspetta una famiglia
Un nome importante per un cane che non chiede altro se non di essere adottato. Si chiama King, ha circa sette anni, ed è attualmente ospite di un rifugio a Lucca. Ha ottime cure, affetto e attenzione, ma vuole far parte di una famiglia.
King si presenta come un cane solido e di grande equilibrio. Tra le sue attività preferite ci sono le passeggiate immerse nella natura e i momenti di puro relax, magari accompagnati da una dose abbondante di coccole, che adora ricevere.
Per lui si cerca un riferimento umano sereno, una persona o un nucleo familiare con la voglia di condividere tempo, esperienze e nuove avventure al suo fianco, restituendogli la calore di una vera casa.
Chi fosse interessato a conoscere King o a richiedere maggiori informazioni per un’adozione può contattare direttamente le volontarie del rifugio di Lucca ai seguenti recapiti: 3393464014 (Lorena), 3482210317 (Silvia).