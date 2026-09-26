Lunata, perde il controllo dell’auto e sale sulla rotonda: nessun ferito

Nessun ferito ma tanta paura. Forse una distrazione o non è riuscito a frenare in tempo, ma erano all’incirca le 2,30 di questa notte (26 settembre) quando il conducente di una Peugeot 208 gialla ha colpito un segnale stradale e poi è passato sopra la rotatoria sulla via pesciatina, a Lunata, tra via del casalino e via banchieri, in direzione Lucca.