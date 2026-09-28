Anche a Lucca il pellegrinaggio sulle orme di S.Francesco della corale Floriani con il vescovo ausiliare di Pittsburgh

Un pellegrinaggio che dagli Stati Uniti d’America porta sulle tracce di San Francesco ha visto giungere nella nostra città la corale Floriani accompagnata dal vescovo ausiliare di Pittsburgh monsignor William J. Waltersheid . Il pellegrinaggio ha toccato nella nostra regione Montecatini, Firenze, Lucca, Cortona, Assisi, Norcia e Orvieto.

Significativa la visita alla città con il gruppo composto da oltre cinquanta persone che nella mattinata ha assistito alla messa in cattedrale celebrata da monsignors Waltersheid con le parti musicali eseguite dai quattro coristi diretti dal baritono Giorgio Navarini. È seguita poi la visita delle basiliche di San Michele e San Frediano. Al pomeriggio di nuovo in San Martino per una performance di canti gregoriani. Significativo il canto del Pater Noster in aramaico e la Salve Regina. Al termine l’incontro con monsignor Giulietti che ha rivolto parole di benvenuto al collega americano e ha salutato con piacere i pellegrini.