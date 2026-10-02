I lavori|
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Sottopassi in ristrutturazione in piazzale Martiri della libertà
2 ottobre 2026 | 14:01
I due passaggi collegano porta Santa Maria a Borgo Giannotti. Gli interventi dureranno pochi giorni
Segnalazioni di crepe e di inizio del cedimento del cemento armato. Per questo, l’amministrazione comunale di Lucca si è attivata e ha dato mandato urgente alla ditta di iniziare i lavori di ristrutturazione di uno dei sottopassi di piazzale Martiri della libertà, che collegano porta Santa Maria a Borgo Giannotti.
Gli interventi sono iniziati nella giornata di ieri (2 ottobre) e dureranno pochi giorni. Una volta terminati, verrà chiuso anche l’altro sottopassaggio e verrà anch’esso adeguato.
I pedoni, al momento, posso attraversare utilizzando il sottopasso dove non sono in corso i lavori.