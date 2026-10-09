Gli ex alunni della 3a C delle medie ‘Custer De Nobili’ di Santa Maria a Colle si ritrovano dopo 31 anni

È stata una serata ricca di ricordi, risate ed emozioni, durante la quale sono riaffiorati aneddoti, episodi e momenti indimenticabili di quegli anni trascorsi insieme. Se per alcuni incontrarsi è ancora oggi parte della quotidianità, tra lavoro e vita cittadina, per altri è stata la prima occasione di rivedersi dopo ben trentun anni. Ma una cosa è certa: l’atmosfera che si è respirata a tavola era la stessa di 31 anni prima, proprio come quando erano insieme nei corridoio di scuola.