La rimpatriata|
Gli ex alunni della 3a C delle medie ‘Custer De Nobili’ di Santa Maria a Colle si ritrovano dopo 31 anni
È stata una serata ricca di ricordi, risate ed emozioni, durante la quale sono riaffiorati aneddoti, episodi e momenti indimenticabili
Lo scorso venerdì (2 ottobre) si sono ritrovati gli ex alunni della classe terza C della scuola media Custer De Nobili di Santa Maria a Colle. Dopo tre anni trascorsi insieme il loro percorso si era concluso nel giugno del 1995 e, purtroppo non c’era più stata occasione di organizzare un appuntamento tutti insieme.
Fino a venerdì scorso, quando, grazie all’iniziativa di alcuni di loro, si sono finalmente riuniti per una cena da Bonny Pizza, in piazza San Francesco a Lucca. La classe era composta da 23 alunni, sette dei quali, purtroppo, non hanno potuto prendere parte alla serata, motivo in più per organizzare presto un nuovo incontro.
È stata una serata ricca di ricordi, risate ed emozioni, durante la quale sono riaffiorati aneddoti, episodi e momenti indimenticabili di quegli anni trascorsi insieme. Se per alcuni incontrarsi è ancora oggi parte della quotidianità, tra lavoro e vita cittadina, per altri è stata la prima occasione di rivedersi dopo ben trentun anni. Ma una cosa è certa: l’atmosfera che si è respirata a tavola era la stessa di 31 anni prima, proprio come quando erano insieme nei corridoio di scuola.
Questa la 3a C del 1995: Barsanti Fabio, Batani Denis, Bertolini Angela, Betti Elena, Chiocchetti Amanda, Collini Maurizio, De Santi Andera, Della Bidia Andrea, Francesconi Giampiero, Gallo Rosario, Giovannelli Elisa, Landi Alessio, Lombardi Daiana, Martinelli Diego, Matteoli Irene, Matteucci Sara, Muchetti Sara, Nelli Letizia, Sebastiani Giulio, Simi Caterina, Tomei Kety, Tomei Walter, Tuccori Francesca e Vannucci Daniele.