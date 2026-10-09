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Tanti giovani alla manifestazione pro Palestina di ieri (8 ottobre) in piazza San Michele

9 ottobre 2026 | 15:44
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di Redazione

Redazione

Tanti giovani alla manifestazione pro Palestina di ieri (8 ottobre) in piazza San Michele

L’iniziativa di solidarietà al popolo palestinese in questi giorni ha attraversato molte città italiane e del mondo

Si è tenuto ieri (8 ottobre) il presidio in sostegno al popolo Palestinese, l’iniziativa di Potere al Popolo e Popolare Trebesto era inizialmente previsto per il 7 ottobre in piazza San Michele, ma la Questura aveva fatto slittare la data.

Presidio pro Palestina in piazza San Michele

Alle 18,30 di ieri (8 ottobre) il sit in si è tenuto di fronte al loggiato di Palazzo Pretorio ed a partecipare sono stati un centinaio di manifestanti, in maggioranza giovani. L’iniziativa si è tenuta per sensibilizzare e puntare l’attenzione sulla situazione che stanno vivendo le popolazioni di Gaza e Cisgiordania. La mobilitazione in solidarietà con il popolo palestinese in questi giorni ha attraversato tante città italiane e del mondo.

Presidio pro Palestina in piazza San Michele