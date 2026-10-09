Tanti giovani alla manifestazione pro Palestina di ieri (8 ottobre) in piazza San Michele

Si è tenuto ieri (8 ottobre) il presidio in sostegno al popolo Palestinese , l’iniziativa di Potere al Popolo e Popolare Trebesto era inizialmente previsto per il 7 ottobre in piazza San Michele, ma la Questura aveva fatto slittare la data.

Alle 18,30 di ieri (8 ottobre) il sit in si è tenuto di fronte al loggiato di Palazzo Pretorio ed a partecipare sono stati un centinaio di manifestanti, in maggioranza giovani. L’iniziativa si è tenuta per sensibilizzare e puntare l’attenzione sulla situazione che stanno vivendo le popolazioni di Gaza e Cisgiordania. La mobilitazione in solidarietà con il popolo palestinese in questi giorni ha attraversato tante città italiane e del mondo.