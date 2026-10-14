‘Penale’ di 50 euro per chi sosta oltre 2 ore al parcheggio del supermercato Lidl di via di Tiglio

I cartelli sono sparsi in tutta l’area del parcheggio e specificano che le targhe delle autovetture saranno automaticamente rilevate in modo da conoscere la durata della sosta di ognuna, ed è esposta l’informativa sulla privacy ai sensi del Gdpr (Regolamento Ue 2016/679 e D.Lgs. 196/20023). I dati delle targhe possono essere trattati dal gestore al solo fine di verificare la durata della sosta ed eventuale recupero crediti per il superamento dell’orario limite.