La decisione|
‘Penale’ di 50 euro per chi sosta oltre 2 ore al parcheggio del supermercato Lidl di via di Tiglio
I cartelli sono apparsi in tutto il parcheggio. Una telecamere, secondo quanto scritto, rileverà le targhe dei trasgressori
Al parcheggio privato del supermercato Lidl in via di Tiglio sono apparsi dei cartelli che indicano che la sosta diventa a pagamento dopo la durata massima di 2 ore.
Gli automobilisti che superano quell’orario dovranno sborsare una penale di 50 euro.
I cartelli sono sparsi in tutta l’area del parcheggio e specificano che le targhe delle autovetture saranno automaticamente rilevate in modo da conoscere la durata della sosta di ognuna, ed è esposta l’informativa sulla privacy ai sensi del Gdpr (Regolamento Ue 2016/679 e D.Lgs. 196/20023). I dati delle targhe possono essere trattati dal gestore al solo fine di verificare la durata della sosta ed eventuale recupero crediti per il superamento dell’orario limite.
La misura, con tutta probabilità, è stata decisa per ridurre la permanenza di veicoli che si recano in centro storico o in altre zone della città usando il parcheggio per la sosta lunga. In alcuni casi, specialmente in occasione dei grandi eventi, il parcheggio è risultato pieno e non di clienti e in questo modo si cerca di arginare il problema anche in quei giorni.