Una pergamena per i 150 anni del ristorante Stefani a San Lorenzo a Vaccoli

Il riconoscimento – ricevuto dal titolare Benedetto Stefani, che gestisce l’attività insieme alla moglie Caterina ed al figlio Gianmarco – è il coronamento di un’impresa a conduzione familiare che va avanti da un secolo e mezzo.

“Il Ristorante Stefani è un esempio ed un orgoglio per la nostra comunità – ha dichiarato il primo cittadino -, che conferma quanto la passione per il proprio lavoro, la professionalità e la ricerca costante di qualità possano essere indice di successo e continuità. Faccio i miei migliori auguri a Benedetto Stefani ed alla sua famiglia per l’importante risultato raggiunto”.