Ladri entrano in casa e il gatto scappa: appello per ritrovare Matisse

Lui è Matisse, 3 anni.

È un gatto che stava sempre in casa ed è scappato per colpa dei ladri che sono entrati in casa domenica 18 ottobre sera tra le 19,30 e le 20 in via di Tiglio a Castelvecchio di Compito.

Il gatto sicuramente impaurito è scappato da una finestra. È un soriano rosso/biondo con macchie bianche sul petto, sul muso e porta i “calzini” bianchi su tutte e 4 le zampe. Ha gli occhi marroni e la coda leggermente storta.

“Siamo preoccupati – dicono i proprietari – perché è da più di dieci giorni che non torna e lui deve prendere una medicina tutti i giorni di mantenimento per l’anemia. Non sappiamo più dove cercare. Vogliamo rivolgere un appello a chiunque lo avesse visto in zona (tra cespugli, uliveti, cantine e giardini) o lo ha trovato e lo sta accudendo. Siamo disperati, è un membro della famiglia”.