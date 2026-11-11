“Comune e Consorzio non ci ascoltano, paghiamo il contributo ma nessuno interviene”. I cittadini firmano una petizione per la manutenzione del Rio Arsina

I cittadini lucchesi residenti nelle zone Maulina, Vallebuia e Arsina sono stufi. Circa duecento nuclei familiari si sono uniti per firmare una petizione per richiedere pulizia – ormai divenuta straordinaria – del Rio Arsina. Chiedono la rimozione dei detriti, oltre alla manutenzione dei canali, dei passaggi sotto strada, dei tombini e la messa in sicurezza degli argini. Inoltre, sollecitano la verifica della funzionalità dei corsi d’acqua canalizzati ed interrati.

“Facciamo questa petizione – spiega Paola Favilla, una delle promotrici della petizione – perché sono diversi anni che chiediamo al Comune ed al Consorzio la manutenzione ordinaria, ormai diventata straordinaria, dei corsi d’acqua circostanti alla nostra zona. Gli enti coinvolti fanno da scaricabarile e nessuno interviene, nonostante le nostre numerose e prolungate richieste. Noi paghiamo regolarmente un contributo perché venga fatto questo intervento, che non viene fatto. Siamo preoccupati“.

La petizione è rivolta al Comune di Lucca ed al Consorzio di Bonifica Toscana Nord che, come sottolineano, si rimbalzano le responsabilità e non intervengono.

“I sottoscritti cittadini e residenti nelle zone Maulina, Vallebuia e Arsina – inizia la nota – intendono portare nuovamente all’attenzione delle Amministrazioni degli enti competenti una situazione di grave preoccupazione relativa alla manutenzione dei corsi d’acqua, dei canali di scolo ed argini. Già a partire da ottobre 2024, e successivamente nel luglio 2025, i residenti hanno richiesto interventi concreti al Consorzio di Bonifica Toscana Nord, individuato come ente competente per gli interventi di manutenzione di propria competenza, al fine di ottenere una pulizia approfondita dei corsi d’acqua, la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza degli argini. Nonostante le ripetute segnalazioni, la situazione non risulta risolta e il numero delle famiglie preoccupate e insoddisfatte è progressivamente aumentato“.

“Premesso che nel febbraio 2025, in occasione di un episodio di forte criticità idraulica, numerose abitazioni, giardini e cantine hanno rischiato di essere allagati, con livelli dell’acqua arrivati a pochi centimetri dall’ingresso in alcuni locali. Secondo quanto segnalato dai residenti, gli interventi effettuati si sarebbero limitati principalmente al taglio della vegetazione, senza un’adeguata rimozione degli sfalci e dei detriti lasciati negli alvei e nei cigli. Tali materiali, trascinati dall’acqua, avrebbero contribuito a ostruire alcuni passaggi e a ridurre la capacità di deflusso dei corsi d’acqua.

Permangono inoltre preoccupazioni riguardo ai percorsi naturali delle acque, in alcuni punti canalizzati o interrati, e alla relativa manutenzione. I residenti ritengono necessario verificare se tali situazioni, unitamente alle eventuali ostruzioni e carenze manutentive, possano aver contribuito agli episodi di innalzamento dei livelli idrici e al rischio di allagamento. Nel luglio 2025 era stato inoltre richiesto un incontro congiunto tra il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, il Comune di Lucca, affinché venissero chiarite le rispettive competenze e definite le responsabilità operative per la pulizia, la manutenzione ordinaria e gli eventuali interventi straordinari. A tale richiesta non è seguito un riscontro risolutivo. Alla data di ottobre 2026, la persistente situazione di incertezza e la mancanza di interventi ritenuti adeguati continuano a generare preoccupazione, soprattutto in vista di eventi meteorologici intensi“.

“I sottoscritti chiedono formalmente un intervento urgente di pulizia straordinaria dei corsi d’acqua, dei canali di scolo e dei fossi nelle zone Maulina, Vallebuia e Arsina, con rimozione completa di vegetazione tagliata, detriti e materiali che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque. La verifica e la messa in sicurezza degli argini, nonché l’individuazione e la risoluzione delle eventuali criticità idrauliche presenti nelle aree interessate. Un sopralluogo tecnico congiunto tra Comune di Lucca, Consorzio di Bonifica Toscana Nord, ciascuno per le proprie competenze, per accertare lo stato dei corsi d’acqua, dei canali, dei tratti interrati o canalizzati e dei punti di possibile ostruzione. La chiara individuazione delle competenze e delle responsabilità relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle infrastrutture interessate, affinché non si verifichino ulteriori ritardi o sovrapposizioni tra enti. La predisposizione di un programma concreto di interventi, con indicazione delle opere da realizzare, degli enti responsabili e delle relative tempistiche, nonché l’adozione di un piano di manutenzione periodica che impedisca il ripetersi delle criticità segnalate. La convocazione di un incontro con i rappresentanti dei residenti, alla presenza degli enti coinvolti, per illustrare le criticità riscontrate, gli interventi programmati e le misure che si intendono adottare per prevenire nuovi allagamenti. Un riscontro scritto e motivato alle presenti richieste, con indicazione delle azioni che ciascun ente intende intraprendere e dei relativi tempi di attuazione“.

“I residenti non possono continuare a convivere con il timore che, in occasione di piogge intense, le proprie abitazioni e i propri beni siano esposti al rischio di allagamento per criticità che richiedono verifiche e interventi tempestivi. Non è accettabile che, dopo ripetute segnalazioni e richieste di confronto, permangano incertezze sulle competenze e sulle responsabilità operative, mentre i cittadini continuano a sostenere il pagamento dei contributi richiesti per i servizi previsti. Con la presente petizione si chiede pertanto alle istituzioni e agli enti coinvolti di assumersi le rispettive responsabilità, di collaborare in modo concreto e di fornire risposte chiare, documentate e verificabili. I sottoscritti si riservano, in assenza di un riscontro adeguato, di valutare ulteriori iniziative formali a tutela della sicurezza del territorio e dei diritti dei residenti“, conclude la petizione.

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