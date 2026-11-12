Il gesto|
Le coperte dismesse dall’ospedale San Luca per riscaldare gli animali d’inverno
Ieri (11 novembre) all’ospedale San Luca la consegna del materiale all’associazione Anpana che la distribuirà alle strutture interessate
Le coperte non più utilizzabili nei reparti dell’ospedale San Luca di Lucca serviranno per aiutare gli animali meno fortunati nel periodo invernale.
Sono infatti state consegnate ieri (11 novembre) all’associazione Anpana di Lucca, che si occupa di soccorso, recupero e tutela degli animali sul territorio.
“Si tratta di materiale – spiega il direttore dell’ospedale di Lucca Francesco Puggelli, presente alla consegna insieme al gruppo della direzione sanitaria ospedaliera e ad altri operatori sanitari – non più utilizzato nell’assistenza ai pazienti, ma che conserva intatte le proprie caratteristiche e può quindi essere utilmente reimpiegato. In questo caso la destinazione scelta è un’associazione che opera quotidianamente accanto agli animali in difficoltà e che ha bisogno costante di coperte e materiale tessile per la propria attività. È una scelta che unisce la corretta gestione delle risorse all’attenzione verso una realtà che ogni giorno si prende cura degli animali. Un ringraziamento particolare va al concessionario dell’ospedale e a Servitalia, che hanno messo a disposizione il materiale che abbiamo consegnato ad Anpana”.
“Nello scorso mese di maggio – evidenzia il legale rappresentante Anpana Lucca, Angelo Bertocchini – ho presentato al direttore dell’ospedale San Luca Francesco Puggelli, il progetto Inverno arrivato, pet riscaldato per aiutare gli animali meno fortunati, ospiti di canili, gattili, rifugi, colonie feline, a superare più dignitosamente il freddo periodo invernale. Subito il direttore Puggelli ha aderito all’iniziativa con la promessa di risentirci a ottobre-novembre per il ritiro di coperte dismesse perchè strappate o inutilizzabili… e così è stato. Ieri, infatti, alla presenza del direttore Puggelli, dell’ingegner Lorenzi ed altri operatori Asl nonché dei volontari Anpana Lucca Vergamini, Mazzei, Sargentini, Tamayo e Stentardo, è stata consegnata all’associazione Anpana Lucca, una griglia completa di coperte dismesse. Il materiale, entro fine mese, sarà distribuito a strutture di Lucca, Pisa e Massa-Carrara che ne hanno bisogno per i propri cani e gatti”.