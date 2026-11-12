Le coperte dismesse dall’ospedale San Luca per riscaldare gli animali d’inverno

“Si tratta di materiale – spiega il direttore dell’ospedale di Lucca Francesco Puggelli, presente alla consegna insieme al gruppo della direzione sanitaria ospedaliera e ad altri operatori sanitari – non più utilizzato nell’assistenza ai pazienti, ma che conserva intatte le proprie caratteristiche e può quindi essere utilmente reimpiegato. In questo caso la destinazione scelta è un’associazione che opera quotidianamente accanto agli animali in difficoltà e che ha bisogno costante di coperte e materiale tessile per la propria attività. È una scelta che unisce la corretta gestione delle risorse all’attenzione verso una realtà che ogni giorno si prende cura degli animali. Un ringraziamento particolare va al concessionario dell’ospedale e a Servitalia, che hanno messo a disposizione il materiale che abbiamo consegnato ad Anpana”.