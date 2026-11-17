I cittadini: “Scriviamo per la terza volta a Pardini, che fino ad ora ci ha ignorati. Questo ci dispiace molto, ma speriamo che questa volta sia diverso”

“Siamo delusi ed amareggiati. Ci hanno tolto un servizio essenziale, vorremmo che lo ripristinassero. Siamo in difficoltà”. Lo affermano alcuni residenti di via Maulina nelle frazioni di Monte San Quirico e San Concordio di Moriano – tra questi Claudio Zardetto, Renato Aurelio, Paola Favilla, Ivo Giannecchini, Angelo Giannini, Giordano Lucchesi – che hanno scritto al sindaco di Lucca, Mario Pardini, avviando così una petizione popolare per il ripristino del servizio di trasporto pubblico locale. Il servizio è stato sospeso nel 2022 e non è stato più ripristinato.

“Il servizio di trasporto pubblico lungo via della Maulina, che interessa parte delle frazioni di Monte San Quirico e di San Concordio di Moriano, risulta sospeso dal 2022. La sospensione del servizio – spiegano i cittadini nella lettera – coinvolge oltre quattrocento famiglie residenti e causa un notevole disagio, che colpisce in modo particolare gli studenti, gli anziani e i turisti della zona. La richiesta di ripristino della linea in oggetto è già stata presentata al sindaco nel luglio scorso (tramite email del 28 luglio 2026) e successivamente sollecitata a settembre (email del primo settembre 2026), senza tuttavia aver ricevuto alcun

riscontro. Tutto ciò premesso, si chiede formalmente all’amministrazione comunale di rivedere il piano del trasporto pubblico urbano al fine di ripristinare il servizio lungo via della Maulina“.