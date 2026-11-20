“Lo studio è diventato nel tempo un punto di riferimento per la progettazione, gli impianti tecnologici e la sicurezza, a Lucca ed in tutta la Toscana – ha dichiarato il primo cittadino -. È da sempre è al fianco dei maggiori eventi cittadini, curandone gli aspetti tecnici, autorizzativi e di sicurezza, contribuendo a rendere possibili momenti memorabili che hanno portato il nome della nostra città nel mondo. Cinquant’anni anni non sono solo un traguardo, ma una storia di professionalità, di serietà, di passaggio generazionale, del lavoro silenzioso ed efficiente di giovani che hanno imparato il mestiere dai fondatori e lo hanno portato avanti con la stessa passione. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale di Lucca, grazie”.