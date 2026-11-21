Il colonnello Lastella ha rimarcato il profondo significato della ricorrenza del 21 novembre, momento di preghiera, riflessione e ricordo

Nella mattinata di oggi (21 novembre) si è svolta una solenne cerimonia in onore della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri e della Giornata dell’orfano. Il rito religioso ha avuto luogo nella basilica dei Santi Paolino e Donato a Lucca.

Alla messa hanno preso parte le massime autorità locali, civili e militari, unendosi ai membri dell’Associazione nazionale carabinieri della Provincia di Lucca e ai familiari dei carabinieri caduti, per un momento di intensa memoria e raccoglimento.

Al termine della funzione religiosa è intervenuto il comandante provinciale, colonnello Michele Lastella, che ha sottolineato l’importanza della condivisione dei valori umani che sono il punto di riferimento dell’agire quotidiano dei carabinieri e che dovrebbero rappresentare per tutta la società, in particolare per i giovani, la luce del faro della giustizia capace di dissipare la nebbia dell’illegalità e della violenza.

Il comandante ha rimarcato il profondo significato della ricorrenza del 21 novembre, momento di preghiera, riflessione e ricordo, oltre che rinnovo del giuramento prestato, evidenziando come portare l’uniforme significhi assolvere una missione nel solco delle tradizioni dell’Arma dei carabinieri, forte di oltre 200 anni di storia.

La celebrazione della Madonna Virgo Fidelis, istituita nel 1949 da Papa Pio XII quale protettrice celeste dell’Arma, è ispirata alla fedeltà alla patria, fatta di impegno morale e concreto di ogni carabiniere che serve la popolazione in Italia e all’estero. Tale devozione rispecchia il motto dei carabinieri, Nei secoli fedele, che esprime il senso del dovere e l’abnegazione di ogni membro dell’Arma.

Oggi, per i carabinieri e per l’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri (Onaomac), ricorre la Giornata dell’Orfano, che rappresenta un’occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti. L’opera, fondata nel 1948 e sostenuta tutt’oggi da versamenti volontari dei militari dell’Arma, assiste le famiglie dei militari deceduti.