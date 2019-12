Caldaia e consumo di gas: tutto quello che c’è da sapere tra manutenzione, bonus e regole antispreco

Calano le temperature, l’inverno si avvicina e i riscaldamenti sono ormai accesi quasi in ogni casa da Nord a Sud. Per questo è bene tenere sotto controllo la propria caldaia, tra manutenzione e nuovi bonus che permettono di sostituirla e risparmiare sui costi in bolletta.

Da un lato parliamo di una componente essenziale per il nostro benessere e il nostro comfort domestico, ma che dall’altro può comportare dei costi molto elevati, soprattutto se non si sa come sfruttare al meglio il potenziale della caldaia. Di riflesso, oggi scopriremo insieme tutto quello che c’è da sapere sulle caldaie e sui consumi di gas, tra bonus, regole antispreco e la necessaria manutenzione.

Tutte le info più importanti sulla caldaia

Si sente parlare spesso di manutenzione della caldaia, anche perché non si tratta solo di un’operazione consigliata, ma di un vero e proprio obbligo. È la legge che ci impone di procedere in questa direzione, ed è una situazione logica, per numerose ragioni. In primo luogo, una caldaia non manutenuta è tutt’altro che sicura, e produce degli elevati rischi per gli abitanti della casa. Non a caso, la manutenzione si rende necessaria per evitare la dispersione di gas nocivi nell’ambiente e all’interno delle stanze delle nostre abitazioni.

In secondo luogo, la manutenzione garantisce il funzionamento delle caldaie al 100%, con la possibilità di abbattere gli sprechi di gas, dunque portando parecchi benefici economici in bolletta. Inoltre si suggerisce di sostituirla con una nuova con etichetta energetica elevata (A), se la nostra caldaia è troppo vecchia. Infine, si chiude con un piccolo accenno ai bonus fiscali, che permettono di detrarre il 50% delle spese.

Come risparmiare sui consumi di gas in casa

Se da un lato manutenzione, bonus e sostituzione della caldaia aiutano a risparmiare, dall’altro oggi si può sfruttare anche il passaggio al mercato libero. Questo perché online possiamo consultare le varie proposte e cercare la migliore offerta per luce e gas, come quelle presenti sul sito di Accendi, così da trovare quella che più si adatta al proprio stile di vita.

Naturalmente troviamo anche altre opzioni utili per abbattere gli sprechi di gas, come nel caso dell’utilizzo dei fornelli più piccoli in cucina, che consumano molto meno. Poi è importantissimo coibentare l’abitazione e installare degli infissi termo-protettivi, che impediscono al calore di fuoriuscire dall’appartamento e al freddo di penetrare al suo interno. In secondo luogo, si consiglia di chiudere le tapparelle di notte, per aggiungere un ulteriore grado di schermatura contro l’ingresso delle temperature esterne.

Quali sono gli altri suggerimenti utili? Occorre manutenere anche i termosifoni, procedendo allo sfiato, ed evitare di mettere degli ostacoli di fronte a questi ultimi, o dei vestiti o altri panni sopra ai caloriferi. Infine, sì alla domotica e alla smart home, ottime fonti di risparmio.