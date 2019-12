C’è una nuova data da ricordare nella storia delle ‘Dirette’. Ed è quella del 3 dicembre. Lucca in Diretta, Il Cuoio in Diretta, Serchio in Diretta, come molti dei nostri lettori hanno già avuto modo di notare, hanno cambiato veste grafica.

Un volto tutto nuovo per i quotidiani on line che ormai da anni fanno parte della quotidianità delle nostre città e dei paesi. Una nuova grafica, una serie di funzionalità, che pongono le Dirette all’avanguardia dal punto di vista della tecnologia applicata al giornalismo web, grazie al supporto dell’azienda Presscommtech. Una fruibilità migliore del giornale e delle sue diverse sezioni, nuove rubriche e, come sempre, tantissima informazione.

Uno sforzo notevole per mantenere fede al proprio nome e per continuare ad essere punto di riferimento dell’informazione delle città e dei paesi,

Come sempre accade in questi casi ci vorrà qualche tempo ad abituarsi al nuovo mezzo, probabilmente. Ma la marcia è innestata e quello che, a regime, si potrà leggere sarà un quotidiano on line ancora più ricco e in grado di valorizzare tutta la produzione di notizie e contenuti da parte delle diverse redazioni.

Un viaggio, iniziato a Lucca il 13 settembre del 2012, proseguito nel comprensorio del Cuoio l’8 marzo del 2015 e continuata in Valle del Serchio l’1 luglio del 2017 e che non vuole fermarsi qui.

I numeri, certificati, confermano la leadership dei tre giornali sul territorio e questo significa che il modello scelto, l’organizzazione delle newsroom, la produzione di notizie in tempo reale h24 paga e ‘serve’ ai territori di riferimento.

Non ci manca l’ambizione, dunque, di coprire altre porzioni di territorio nel resto della regione.

Senza condizionamenti, dando spazio alla pluralità di voci politiche, sociali, culturali, imprenditoriali, che sono poi la ricchezza del nostro paese.

E allora, in attesa dei vostri commenti, buona lettura.