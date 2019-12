Manifatture, l’ad Mariotti tra i migliori top manager

Stefano Mariotti è tra i migliori top manager italiani. All’amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano è stato assegnato ieri sera (4 dicembre) da Forbes Italia e Business International il premio Ceo Italian Awards 2019, un riconoscimento che ogni anno va ai manager che si sono distinti “per audacia e intraprendenza, consolidando la competitività delle loro imprese sui mercati internazionali, rendendole al tempo stesso luoghi di lavoro migliori e più attenti alle necessità delle persone”.

Mariotti, in particolare, è stato premiato “per aver consolidato e accresciuto una storia di successo lunga due secoli di un prodotto assolutamente made in Italy, legato alla sua terra di produzione e simbolo nel mondo dell’Italia delle eccellenze”. La premiazione dei migliori Ceo ha chiuso l’Executive Summit, l’annuale appuntamento, condotto dal direttore di Forbes Italia Alessandro Rossi al Park Hyatt Milan, che ha l’obiettivo di mettere a confronto le figure apicali del mondo dell’industria italiana con i rappresentanti di istituzioni, esperti e accademici di tutto il mondo per identificare le sfide del futuro.