Credito al centro dell’assemblea Cna

Sarà il credito ad essere al centro della assemblea annuale della Cna prevista per martedì (10 dicembre) al Grand Hotel Guinigi. Una scelta nata dalla consapevolezza della centralità di questo tema considerando che, in questo periodo di stretta creditizia, la necessità di informare le imprese sulla opportunità e gli strumenti per agevolare al credito e sostenere gli investimenti, sia di grande importanza.

L’assemblea annuale partirà alle 17,30 proprio con il convegno, aperto dai saluti del presidente provinciale Andrea Giannecchini e dell’assessore del Comune di Lucca alle attività produttive, Valentina Mercanti. Le relazioni che seguiranno saranno effettuate da esperti del settore creditizio.

Aprirà il già direttore della filiale di Lucca della Banca d’Italia, Giuliano Dini, che parlerà dell’andamento del credito in provincia di Lucca nelle piccole imprese e nell’artigianato. Alle 18,30 parlerà invece il presidente nazionale di Artigiancassa, Fabio Petri, sul ruolo di Artigiancassa per favorire l’accesso al credito, seguito da Paolo Pasqualetti, direttore di Artigiancredito, che spiegherà le prospettive dopo la fusione fra Act e Unifidi ed il nuovo strumento di finanziamento per le microimprese.

Chiuderà il ciclo di relazioni la responsabile di Finart Cna Chiara Di Sacco parlando della Legge Sabattini, i bandi per le imprese, l’internazionalizzazione, la ricerca e lo sviluppo.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di Cna al numero 0583.4301114 o a info@cnalucca.it