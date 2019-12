E-Commerce Italia in crescita, bene viaggi e giochi online

Migliora la cultura dell’e-Commerce in Italia, un settore in crescita secondo gli ultimi dati, anche se rimane ancora indietro rispetto ad altri paesi europei. È quanto emerso dall’ultimo report stilato dalla Casaleggio Associati. Il commercio elettronico registra comunque buoni numeri, aumentano gli italiani che si dedicano allo shopping online e cambiano le abitudini rispetto al passato.

Lo scorso anno la spesa in eCommerce è aumentata del 18% rispetto al precedente, con più di 6 persone su 10 aver ordinato un prodotto online almeno una volta. Un dato di sicuro interesse ma nettamente inferiore ai quello di altri Paesi del Vecchio Continente come Regno Unito, Germania e Francia.

Entrando nello specifico, alcuni settori più di altri incidono maggiormente sui risultati dell’ultimo rapporto eCommerce. Ad esempio se la passa molto bene il turismo, in crescita del 9% rispetto al precedente anno, sottolineando come gli italiani hanno ormai preso confidenza con le piattaforme online. Basta infatti uno smartphone per connettersi sui principali siti di booking, scegliere la destinazione, valutare i costi di alloggi e servizi, prenotare e pagare. Tutto direttamente dal proprio cellulare, senza bisogno di uscire di casa.

I viaggi rientrano nel comparto che più di altri ha riscosso un grande apprezzamento da parte degli utenti online del Belpaese: il tempo libero. Secondo gli ultimi dati, copre oltre il 40% dell’intero fatturato eCommerce, con una crescita sostenuta di anno in anno. L’intrattenimento online attrae infatti sempre più i consumatori. Si pensi ai videogiochi che ormai hanno conquistato milioni di utenti. Oggi grazie a dispositivi mobili che offrono prestazioni impensabili sino a qualche anno fa, consentono di giocare ovunque, sfidare gli altri utenti online, grazie a prodotti dalle proprietà grafiche eccellenti e paragonabili per qualità a quelle delle più famose console. Molto bene anche il gioco d’azzardo online, un settore regolamentato in Italia e tra quelli che registrano una crescita a doppia cifra. Scommesse sportive e giochi da casino sono i prodotti al momento più in voga. Basta farsi un giro sul web per imbattersi in siti legali che offrono la possibilità di divertirsi comodamente dal pc di casa, smartphone o tablet. Vista la grande mole dell’offerta, in caso di dubbi ci si può inoltre affidare a siti specializzati come Bonuspercasino.com, dove trovare le recensioni, i confronti e le ultime promozioni rilasciate dai migliori portali italiani di gioco.

Anche la moda ha contribuito alla crescita dell’eCommerce italico, sostenuta sia dalla qualità dei prodotti del Made in Italy che dalle catene di abbigliamento più trendy con prezzi accessibili. Senza dimenticare che sempre più negozi tradizionali puntano a vendere online.

Infine uno sguardo ai social network. Gli ultimi sondaggi hanno evidenziato che 9 persone su 10 ammettono di essere state influenzate nello shopping da quanto visto sui social. Molte aziende lo hanno capito e sfruttano sempre più questi canali, ormai ritenuti uno strumento indispensabile nelle moderne strategie di vendita.