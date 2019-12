Confartigianato: “La dicitura maestro artigiano sia inserita nella visure camerali”

Confartigianato Imprese di Lucca ha presentato nei giorni scorsi una richiesta alla Camera di commercio di Lucca per poter ottenere, per le aziende il cui titolare-socio ha ottenuto la qualifica di maestro artigiano, l’inserimento di tale riconoscimento nella visura camerale.

Ad annunciarlo è Roberto Favilla, direttore di Confartigianato imprese Lucca: “Il conferimento del titolo di maestro artigiano è tra l’altro riconosciuto dalla Regione Toscana con delibera di giunta numero 406 del 16 aprile 2018. Consente agli oltre 260 artigiani che hanno tale titolo di accreditare i loro laboratori come Botteghe Scuola, cioè veri e propri luoghi di formazione. Tale riconoscimento è volto a tutelare e trasmettere le conoscenze, la manualità, l’esperienza delle botteghe e delle tante filiere dell’artigianato che nella nostra regione sono vere e proprie eccellenze”.



“Il titolo di Maestro Artigiano – prosegue il direttore Favilla – ha sempre sofferto in termini di visibilità per questo i nostri artigiani hanno lamentato l’insufficiente valorizzazione di una qualifica voluta e sostenuta dalla Regione. Abbiamo pertanto chiesto alla Camera di commercio di inserire ufficialmente il titolo di maestro artigiano nelle visure della Camera di commercio che poi altro non è che il documento d’identità dell’impresa. Ciò darebbe la possibilità ai nostri maestri artigiani di fregiarsi di tale titolo e farlo valere in occasione di incontri ufficiali nei confronti di clienti sia pubblici che privati. Noi abbiamo lanciato la richiesta alla locale Camera di commercio ed ora aspettiamo una risposta nell’interesse del comparto artigiano e di tutti quegli operatori che mettono l’anima ed il loro saper fare nello svolgimento della loro attività e nella trasmissione del mestiere”. .