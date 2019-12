Ego Wellness Resort, postura e nutrizione: due appuntamenti gratuiti

Natale è alle porte e si sa come per tanti non sia solo un momento di magia e palpitazione, ma anche un generatore automatico di stress fisico ed emotivo. Non a caso coincide con la fine dell’anno e l’affanno di molte scadenze. Fare cultura di corretto e sano stile di vita, come Ego Wellness propone da quasi 40 anni, significa dunque offrire e divulgare i giusti princìpi e strumenti per gestire al meglio le tensioni, migliorare la qualità del proprio vivere quotidiano in tutti i suoi aspetti.

Le tensioni gravano significativamente sulla nostra postura, che è un fenomeno complesso sia statico che dinamico. Postura è uno stato dell’essere, è tutto il nostro corpo: dove è nato, dove è cresciuto, cosa ha fatto. Cosa ha mangiato, bevuto, respirato, il lavoro svolto, lo stress subito e tantissimo altro. Riequilibrare la postura comporta un miglioramento profondo dello stile di vita (dormire meglio, digerir meglio). Migliorare la postura rieduca ad un uso corretto della muscolatura (una andatura corretta, migliori risultati nell’allenamento, emicranie meno frequenti).

Per questo il prossimo lunedì (16 dicembre), dalle 10,30 alle 18, Ego propone una giornata dedicata alle valutazioni posturali gratuite con il team di esperti Ego Re-Balance (Sara Andreotti, Luca Dini e Danja Barretta) e il supporto della tecnologia Tecnobody).

Sempre lunedì (16 dicembre), alle 11,30, sarà possibile partecipare gratuitamente all’incontro con la nutrizionista Krizia Casini, per capire e approfondire le più adeguate strategie alimentari da seguire durante le feste natalizie.

Per prenotarsi anche questo incontro è possibile chiamare lo 0583.342570.