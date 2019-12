Premio fedeltà al lavoro 2019, aperte le iscrizioni

Ritorna anche quest’anno il Premio fedeltà al lavoro e progresso economico indetto dalla Camera di Commercio di Lucca e rivolto ai lavoratori dipendenti nel settore privato, agli imprenditori, agli amministratori operanti in tutti i settori economici della provincia di Lucca. Il bando, che prevede l’assegnazione di 50 medaglie da parte della Giunta Camerale, è stato pubblicato oggi (10 dicembre) e rimarrà aperto fino al 15 gennaio 2020. L’obiettivo è quello di creare un incentivo alle attività economiche e premiare l’impegno di imprese, siano esse individuali o società costituite in qualsiasi forma giuridica nonché consorzi o cooperative, imprenditori, amministratori e lavoratori della provincia operanti in tutti i settori economici.

Possono concorrere all’assegnazione dei premi, per le rispettive categorie, i lavoratori dipendenti (o collocati in quiescenza successivamente al 31 dicembre 2017) in un’impresa avente la propria sede o unità operativa nella provincia di Lucca o in un’associazione di categoria operante nella provincia di Lucca; gli imprenditori, gli amministratori operanti in un’impresa avente la propria sede o unità operativa nella provincia di Lucca e regolarmente soggiornanti in Italia; le imprese che hanno la sede principale e/o unità operative nella provincia di Lucca, siano esse individuali o società costituite in qualsiasi forma giuridica nonché consorzi o cooperative, iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio, in regola con il pagamento del diritto annuale, non sottoposte a procedure concorsuali, che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca e/o alle due controllate Lucca Promos scrl e Lucca In-tec srl.

Tutti i requisiti e le modalità di partecipazione sono consultabili sul bando scaricabile dal sito web della Camera di Commercio www.lu.camcom.it.