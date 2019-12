Corilla, l’agenzia di comunicazione che ha scelto l’impatto zero

L’agenzia di comunicazione lucchese Corilla ha aderito al progetto Impatto Zero di LifeGate, utilizzando energia da fonti 100 per cento rinnovabili e compensando la Co2 prodotta attraverso la creazione di nuove aree forestali.

Corilla è un’agenzia di comunicazione di Lucca che ha preso parte al progetto Impatto Zero di LifeGate. Fondata nel 2013, è una realtà dinamica e in crescita, con un’età media di 35 anni e clienti come Centro Lamm, Lucart, AlmaLaurea e Nardini. Aderendo al progetto Impatto Zero, Corilla ha deciso di utilizzare energia proveniente da fonti 100 per cento rinnovabili e quantificare l’impatto ambientale della propria attività. Dai consumi dell’ufficio agli spostamenti necessari al lavoro, ha calcolato le proprie emissioni di anidride carbonica in un anno, e ha compensato i chili di Co2 immessi nell’atmosfera in un modo molto particolare. Il progetto Impatto Zero di LifeGate, infatti, non si limita a calcolare le emissioni.

Seguendo le linee guida del protocollo di Kyoto, compensa la Co2 residua tramite crediti di carbonio con interventi di riforestazione e miglioramento dell’efficienza energetica in tutto il mondo. Con l’attestato di adesione al progetto, Corilla ha quindi compensato i 2.537 chili di anidride carbonica generati in un anno con la creazione e la tutela di 1.916 metri quadri di foreste in crescita in Madagascar.

Proprio la riforestazione del Madagascar è uno dei progetti di punta di LifeGate dal 2008. L’isola ha una grandissima biodiversità: si stima che l’80 per cento delle specie vegetali esistenti sul suo territorio sia presente solo lì, mentre diverse specie di fauna endemica, come i lemuri, sono a rischio estinzione. La tutela e l’accrescimento delle aree forestali nell’isola aiutano quindi a preservare le specie biologiche, garantendo una maggiore stabilità del suolo, l’equilibrio del ciclo dell’acqua e l’assorbimento del carbonio.

Come spiega Lorenzo Luci, uno dei soci fondatori di Corilla: “Abbiamo deciso di aderire a questo progetto perché, in generale, usiamo tutti i giorni delle accortezze riguardo i nostri consumi. In ufficio abbiamo le cialde compostabili, bicchieri di carta e di ceramica. Stampiamo solo quando è strettamente necessario, e su carta certificata Fsc. Prendiamo l’acqua alla fonte senza usare bottiglie di plastica. Chi di noi può, viene al lavoro in bicicletta”

“Abbiamo anche iniziato a utilizzare solo energia proveniente da fonti 100% rinnovabili, ma oltre un certo grado ci sono cose che non possiamo fare – aggiunge Matteo Stendardi Turini, altro socio fondatore – Nel nostro lavoro dobbiamo comunque fare spostamenti, usare server, stampare materiali… Aderire al progetto Impatto Zero di LifeGate non è quindi un modo per pulirci la coscienza rispetto alla Co2 consumata, ma ci permette di avere un comportamento realmente sostenibile e arrivare anche dove, nella nostra quotidianità, non possiamo arrivare”.

Un impegno concreto, quello di Corilla, che agisce quindi su più livelli, in un momento storico dove l’attenzione ai consumi e alla sostenibilità è quanto mai importante e all’ordine del giorno. Nelle piccole cose, come nelle azioni più grandi.