Impiantisti elettrici e idraulici, ecco i corsi di formazione

I responsabili tecnici delle imprese che installano o effettuano manutenzione straordinaria su impianti Fer che hanno ottenuto la nomina di responsabile prima del 31 dicembre 2016 e che non hanno mai adempiuto all’obbligo di formazione prevista (16 ore di corso di aggiornamento) sono tenuti a partecipare alle attività formative di aggiornamento entro il 31 dicembre.

I responsabili tecnici delle imprese che hanno già preso parte ad un primo corso gli viene allungata la validità dell’aggiornamento fino al 31 dicembre 2022.

I responsabili tecnici nominati che hanno acquisito i requisiti a seguito di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore sono tenuti a seguire un corso abilitante di 80 ore. Doveroso sottolineare che il percorso abilitante è obbligatorio per chi è diventato responsabile tecnico mediante titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

I responsabili tecnici nominati, indipendentemente dalla data di nomina, che hanno acquisito i requisiti mediante prestazione lavorativa svolta come operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti per un periodo non inferiore a tre anni, non sono tenuti a seguire il corso abilitante di 80 ore, la qualifica Fer gli è riconosciuta al momento del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali che hanno abilitato la persona a responsabile tecnico, potremmo affermare quasi la totalità dei responsabili tecnici.

Per chi ha acquisito la qualifica di responsabile tecnico prima del gennaio 2017 e non avrà preso parte ad un corso di aggiornamento entro dicembre 2019 non sarà possibile rilasciare la dichiarazione di conformità per impianti Fer senza aver prima frequentato il corso di aggiornamento.

Ai responsabili tecnici che hanno acquisito la qualifica nel 2017 e 2018 si consiglia di frequentare un corso di aggiornamento. Per info: 0583/476423 – 476460 – 476461.