Non c’è 2 senza 3: i migliori scooter a tre ruote sul mercato

Quale mezzo racchiude in sé l’agilità di uno scooter e la stabilità di una vettura? Stiamo parlando degli scooter a tre ruote, il mezzo ideale per godere di tutti i vantaggi delle classiche moto, uniti alla sicurezza e all’aderenza di strada che solo le tre ruote possono garantire, soprattutto in inverno con condizioni climatiche avversi e su percorsi sconnessi.

Scegliere lo scooter perfetto

Attualmente sul mercato si trova una vasta selezione di motocicli a tre ruote, dai modelli più essenziali a quelli più sofisticati e innovativi. Per tutti quelli che si stessero avvicinando per la prima volta a questo tipo di scooter, potrebbe essere difficile capire quale sia quello più adatto alle proprie esigenze. Per questo, prima di acquistarne uno, è utile consultare dei magazine specializzati come Dueruote ad esempio, che mettono a disposizione tante informazioni e tanti articoli dettagliati sui vari modelli.

Piaggio Mp3

Il Piaggio Mp3 è stato il primo modello di scooter ad aver lanciato sul mercato i motocicli a tre ruote. Il nuovo Piaggio MP3 ha un design semplice, ma elegante. Si tratta di uno scooter potente, grazie al motore High Performance Engine (hpe) da 300 cc a 4 tempi di cui è dotato. L’iniezione è elettronica, il che lo rende estremamente silenzioso, oltre a contenerne i consumi di carburante. La risposta è pronta tanto in accelerazione, quanto in frenata e la progressione delle marce è fluida, per una guida sempre rilassata e sicura.

Yamaha Tricity

Lo Yamaha Tricity è uno dei modelli di scooter a tre ruote più facili da guidare. L’attenzione della casa produttrice è stata infatti posta proprio sulla praticità del mezzo: è molto leggero e poco ingombrante, inoltre è stato adottato il sistema Yamaha Leaning Multi Wheel (LMW) nella costruzione delle ruote anteriori, al fine di garantire un’eccellente aderenza di strada e ammortizzazione degli urti. La tecnologia Tilt Lock Assist (TLA), infine, ne facilita il posizionamento verticale in sosta. Anche questo è dotato di motore da 300 cc a 4 tempi.

Quadro QV3

Il Quadro QV3 è uno tra i modelli più all’avanguardia. La caratteristica unica che lo contraddistingue dai concorrenti è l’Hydraulic Tilting System (HTS) di cui è dotato: un’innovativa tecnologia di tubi e pistoni che collegano le ruote anteriori, che offrono una sterzata fluida e agile, perfetta per la città. Il design è moderno e la struttura è complessivamente molto leggera. Questo modello è dotato di un motore a cilindro a 4 tempi da ben 346 cc, capace di sprigionare una buona potenza anche nei circuiti extraurbani.

Kymco Cv3

Il Kymco Cv3 è lo scooter a tre ruote più atteso del momento. La sua uscita, programmata per il 2020, è stata annunciata già due anni fa. Sarà dotato di motore a due cilindri da 550 cc e di un impianto frenante firmato Brembo, leader italiana nella produzione dei freni. Si tratterà di uno scooter confortevole, perfetto per i lunghi viaggi, grazie anche alla sella regolabile in altezza e all’elevata capacità di carico che consentirà di portare con sé tutto l’indispensabile.