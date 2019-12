I grandi marchi sotto l’albero di Natale

Questo è il momento giusto per pensare allo shopping da mettere a segno per i regali di Natale: per le persone che amiamo, certo, ma anche per noi stessi, che senza dubbio ci meritiamo una ricompensa dopo un anno magari difficile oppure ricco di soddisfazioni. Una cosa è certa: se parliamo di grandi marchi, difficilmente troviamo una persona che amiamo che non meriti un regalo di queste dimensioni, magari a prezzi convenienti. Facciamo quindi una panoramica su due possibilità, entrambe di grande effetto, due grandi nomi che potranno portare nelle nostre festività tutto lo charme e l’eleganza di cui potremmo aver bisogno. Su siti come Stileo avremo la possibilità di avvicinarci, senza scottarci, a nomi come Alexander McQueen e Red Valentino. Pronti per saperne di più? Via!

ALEXANDER MCQUEEN: UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA’

Nella notte più magica dell’anno ecco che anche noi potremo ambire ad avere un capo di questo celebre marchio sotto l’albero: vogliamo parlare delle sue scarpe, che tanto della storia della moda hanno fatto, oppure degli accessori: morbidi foulard ornati dal teschio che rappresenta la marca nel mondo, borse bizzarre ed elegantissime, occhiali da sole dalla linea originale e mai vista prima. Questo e molto altro è possibile trovare in rete, per contribuire a propagare il mito del celebre stilista che ha lasciato un enorme vuoto nel mondo della moda, ma che potrebbe andare a riempire uno spazio vuoto nel nostro ricercato guardaroba. Le occasioni sono molte, dalle gonne ai capispalla, e ognuna ci sembrerà da non perdere. Sfogliamo questo maestoso catalogo e scegliamo quello che più fa per noi o per qualcuno a cui vogliamo molto bene!

RED VALENTINO: CLASSE E SOSTANZA

Di Valentino potrebbe essere inutile parlare: mai un marchio italiano è riuscito ad arrivare così in alto nella considerazione dell’industria della moda internazionale e in questo periodo di festività potremmo trovare qualcosa che fa al caso nostro su Stileo.it: se pensate che i prezzi di questo incantevole marchio non possano proprio fare al caso vostro, vi sbagliate. Basterà sfogliare il catalogo online per rendersi conto che i golosi ribassi lo rendono anche alla nostra portata. Certo, niente sarà mai regalato, ma stiamo pur sempre parlando di Valentino: scarpe, maglioni, capispalla e accessori potrebbero davvero fare la differenza nel vostro guardaroba. Basterà davvero un solo capo, sapientemente scelto in modo da abbinarsi a diverse mise, per restituirvi un’immagine di gran classe in infinite occasioni. O per restituirla a qualcuno che amate, qualora il regalo non fosse per voi (ma potete davvero resistere?).

ACQUISTARE IN RETE: OCCHIO ALLE TRUFFE

Per quanto gli acquisti su internet siano ormai all’ordine del giorno, ci sentiamo comunque in dovere di mettervi in guardia da siti che potrebbero rubare i vostri soldi senza mai farvi recapitare nemmeno l’ombra della merce che avete ordinato: si tratta di truffe che vi promettono prezzi stracciati (attenzione! Non sconti fino al 50%, ma veri e propri regali, quasi) così da mettervi del giusto umore di spendere qualche soldo, per poi sparire nel nulla, assieme alla promessa di un capo esclusivo. Nessuno vi regala niente per niente, ricordatelo sempre!