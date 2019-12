Italo-Treni: nuove assunzioni di diplomati e laureati

Italo Treni, la prima compagnia ferroviaria privata europea che opera sull’alta velocità e dispone di una flotta tra le più tecnologiche al mondo, è di nuovo alla ricerca di diplomati e laureati soprattutto hostess e steward, i quali saranno inseriti a bordo treno e dovranno occuparsi dell’accoglienza e dell’assistenza ai viaggiatori durante il tragitto e offrire loro comfort e servizio di benvenuto a bordo; operatori di impianti, i quali dovranno svolgere attività di movimentazione e stazionamento dei treni all’interno e tra gli impianti/stazioni ed eseguire controlli tecnici e preparazione del treno per l’entrata in servizio.

Le altre assunzioni riguardano macchinisti, che avranno il compito di condurre i convogli ferroviari, ispezionare la locomotiva e verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi di controllo e sicurezza oltre ad Ingegneri, i quali dovranno garantire un servizio ferroviario di altissimo livello.

I requisiti validi per tutti i profili sono cortesia, eccellenza nel servizio e orientamento al cliente, ambizione, talento, amore per le grandi sfide ed essere in grado di poter fare la differenza. Per quanto riguarda il Servizio al cliente, l’azienda vuole essere leader di eccellenza e qualità infatti è attenta alla formazione del proprio personale sui temi dell’accoglienza, dello stile e dell’immagine, per questo progetta ed elabora percorsi di formazione orientati allo sviluppo delle competenze investendo continuamente in corsi formativi periodici rivolti a tutto il personale, per sviluppare e mantenere elevati standard di qualità aziendali.

La flotta di Italo, composta da treni Alstom Agv 575 ad altissima velocità (detentore del primato di velocità ferroviaria a 574,8 km/h) e da treni Alstom Etr 675 (evoluzione della famiglia del Pendolino), segue integralmente le più recenti specifiche europee oltre a rispettare tutte le normative europee e nazionali in materia di sicurezza ed ambiente ed offre ad ogni tipo di viaggiatore, viaggi ricchi di esperienze, di intrattenimento e di servizi personalizzati nel massimo comfort.

Per verificare le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui.