7 consigli per infoltire i capelli senza interventi chirurgici (per gli uomini)

In molti casi, la perdita dei capelli dipende da fattori genetici. Per questo motivo, nessun rimedio naturale né alcun “consiglio della nonna” possono risolvere questa spiacevole condizione.

Il più delle volte, poi, ci accorgiamo troppo tardi che i nostri capelli diventano via via più sottili e che iniziano a cadere. A volte, non ci vogliamo credere: pensiamo che sia solo un periodo, magari il cambio di stagione, e che tutto, poi, tornerà come prima. Passano i mesi e gli anni e la tua chioma è sempre meno folta, finché non vedi comparire stempiature e diradamenti sempre più allarmanti. Ormai, i tuoi capelli se ne sono andati. Come fare, adesso?

Se credi che sia troppo tardi per “riavere indietro” i tuoi capelli, ti sbagli. L’infoltimento dei capelli per l’uomo è possibile anche con tecniche non invasive, vale a dire con soluzioni che non richiedono alcun tipo di intervento chirurgico. In questo modo, hai l’opportunità di ritrovare il tuo look originale e quella sicurezza e sensazione di comfort che, come la tua bella chioma folta, ti avevano abbandonato anni fa.

In ogni caso, se hai la pazienza e la costanza di curare bene i tuoi capelli, giorno per giorno, hai buone probabilità di rallentare il processo di diradamento progressivo della chioma. Per gli uomini tutto questo cosa vuol dire? Scoprilo con questi sette consigli.

Usa uno shampoo con ketoconazolo

Il ketoconazolo, scritto anche chetoconazolo, è un composto usato per il trattamento delle infezioni micotiche della cute. Alcuni studi dermatologici hanno scoperto che il ketoconazolo aiuterebbe a migliorare la densità dei capelli e la dimensione dei follicoli in fase di crescita in uomini affetti da alopecia androgenetica.

Dimentica pettini e spazzole

Suona ovvio a scriverlo, ma se vuoi avere una chioma più folta devi evitare che i tuoi capelli càdano copiosi. Per evitarlo, per esempio, potresti smettere di passare spazzole o pettini fra i tuoi capelli. In più, considera che più pettini i tuoi capelli e più questi si appiattiscono. Anziché usare spazzole, pettini o qualunque altro arnese, sistemati i capelli con le dita.

Evita di usare il phon

L’asciugacapelli è uno dei peggiori nemici per la salute dei tuoi capelli: ogni volta che lo usi, contribuisce a far seccare, e quindi a indebolire, le radici dei capelli. Se non in casi eccezionali, quindi, è consigliabile evitarne l’uso: piuttosto, falli asciugare in modo naturale. Anche in questo modo, aiuterai i tuoi capelli a vivere più a lungo.

Non strofinarli troppo

Al pari di quel che abbiamo appena scritto, anche asciugare i capelli strofinandoli con un asciugamano o con l’accappatoio può causarne la rottura. Per l’appunto, devi sapere che, quando sono bagnati, i tuoi capelli sono tre volte più deboli rispetto a quando sono asciutti. Quindi, dopo la doccia, se vuoi togliere l’acqua in eccesso, meglio tamponare la tua chioma in modo delicato e, magari, modellarla con le tue dita per dargli una forma più definita.

Smetti di fumare

Forse non lo sai, ma oltre che essere dannosa per la tua salute generale, la nicotina causa l’aumento di alcuni ormoni responsabili della caduta dei capelli. Inoltre, ricorda che, a lungo andare, il fumo “soffoca” i minuscoli vasi che portano sangue al cuoio capelluto. Insomma, se dimentichi le sigarette, anche i tuoi capelli potranno vivere più a lungo.

Usa un cappello

Nelle belle giornate d’estate, è un piacere abbronzarsi in spiaggia, vero? Ottimo. Tuttavia, non dimenticare di riparare la tua testa con un copricapo per proteggere i tuoi capelli dai raggi solari. I raggi del sole possono arrivare a bruciare il cuoio capelluto, fino a formare il superossido, un radicale libero che inibisce la crescita dei capelli.

Stop allo stress

Lo stress può comportare diverse conseguenze negative per il tuo corpo e nemmeno i capelli ne sono immuni. Come avrai già letto altrove, l’eccesso di stress può causare un aumento della perdita di capelli, oltreché interrompere la fase di crescita del ciclo pilifero, spingendo i follicoli nella fase di riposo.