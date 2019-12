Vedovi inabili, scatta l’aumento dell’assegno familiare

C’è una notizia positiva che riguarda i pensionati vedovi inabili, titolari della pensione di reversibilità: a ciascuno di loro spetta infatti un aumento di 52,91 euro al mese di assegno familiare.

In pratica sono circa 600 euro in più all’anno e l’assegno è pure retroattivo fino a un massimo di 5 anni consentendo così di poter ottenere attorno ai 3.000 euro di arretrati.

A renderlo noto è il patronato Ital-Uil di Lucca, in via Barsanti e Matteucci, a cui i pensionati che si trovano in questa condizione possono rivolgersi tutti i giorni, escluso il mercoledì, per fare la richiesta di accesso all’assegno e agli arretrati. O comunque per conoscere la propria posizione e sapere se si ha diritto a questo o altri incrementi di pensione: calcoli inesatti, benefici non corrisposti, quattordicesime, maggiorazioni sociali e integrazioni. Per quanto riguarda l’ultimo aumento, riguarda vedove o vedovi di dipendenti pubblici o privati che siano riconosciuti come inabili a proficuo lavoro.