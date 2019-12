Dentro o fuori le mura? Dove acquistare casa a Lucca

Lucca è una città di dimensioni contenute, al di sotto dei 90.000 abitanti, ma ha uno stile di vita dinamico, un centro storico che, a volo d’uccello, è riconoscibilissimo soprattutto per la sua Piazza dell’Anfiteatro, a pianta ovale, con tradizioni culturali che la collocano fra il numero di città in cui si vive meglio al mondo secondo una classifica di Forbes. Alle spalle ha una storia pluricentenaria, prerinascimentale, ed una solida economia mercantile che nel 1400 era presa a modello dalle nordiche città delle Fiandre.

Lucca ha anche una posizione geografica invidiabile, vicinissima a Pisa, Firenze e la Versilia, ai piedi dell’Appennino tosco-emiliano, non lontana da Bologna e dalle province liguri e lombarde, e permette una vita all’insegna del divertimento e del gusto.

E poi c’è l’aspetto culturale: oltre alle numerose biblioteche e ai tanti centri culturali, Lucca fu città universitaria fino alla metà del diciannovesimo secolo, ma a tutt’oggi ospita strutture di eccellenza, come l’IMT Alti Studi e la Fondazione Campus con il corso di Laurea in Turismo.

Perché acquistare casa a Lucca

Ecco che acquistare casa a Lucca può rivelarsi non solo una scelta abitativa intelligente ed all’insegna del viver bene, ma anche una interessante opportunità di investimento, perché le istituzioni culturali di eccellenza, le infrastrutture e i trasporti, la rendono ideale anche per l’acquisto di strutture abitative destinate all’utenza universitaria e studentesca.

Qual è il trend immobiliare

Lucca è divisa in nove circoscrizioni che, partendo dal centro storico, all’interno della cinta muraria, vanno a suddividere il territorio metropolitano in aree che si allontanano progressivamente dal centro per raggiungere i comuni confinanti. Va da sé che il mercato immobiliare nel centro storico entro le mura può raggiungere e superare i 3000 euro al metro quadro, mentre l’allontanamento dal centro vedrà valutazioni molto più vantaggiose per chi acquista, a partire da 1300 euro al mq. e prezzi medi inferiori ai 2000 euro (valutazioni aggiornate a novembre 2019).

Appartamenti in vendita a Lucca: dove?

Dentro o fuori le mura? quali sono i parametri sui quali basarsi? Se si cerca un appartamento in vendita a Lucca in cui vivere respirando l’aria stilosa del centro e se ne hanno le disponibilità economiche, acquistare un immobile all’interno delle mura, nel cuore del centro storico, sarà la scelta vincente – non dimenticando che un appartamento di 100 mq può venire a costare anche 300.000 euro. Se invece si desidera investire nel classico “mattone”, la scelta più appropriata sarà quella di optare per un immobile più decentrato, magari in prossimità delle strutture universitarie e delle istituzioni culturali. Ad esempio, una casa indipendente in zona Monte San Quirico, di 270 metri quadri, vicino al campus universitario, con scoperto e terrazza, comprensiva di due unità abitative, (cosa che permetterebbe ai proprietari di acquistare una casa di notevoli dimensioni in cui vivere, e di affittarne facilmente una parte, a docenti o studenti), richiederebbe un investimento di circa 250.000 euro, importo piuttosto rilevante, ma facilmente ammortizzabile senza alcuna difficoltà: vista la zona non ci sarebbe mai carenza di affittuari. Facciamo un altro esempio: Un appartamento di circa 115 mq, in zona Sant’Anna, quindi prospiciente il centro storico, richiederà un investimento di poco meno di 180.000 euro, e la vicinanza alla sede distaccata dell’università di Pisa creerà degli ottimi presupposti per trovare degli affittuari, con una rendita dell’immobile molto maggiore rispetto all’ipotesi precedente, perché l’investimento iniziale sarà più basso, ma allo stesso tempo l’affitto percepito potrà essere maggiore vista la posizione più centrale. Quindi alla domanda “Dentro o fuori le mura” la risposta è quasi scontata, a meno che non vi siano le condizioni – o l’esigenza – per acquistare all’interno delle splendide mura storiche.

Come fare per acquistare al sicuro da rischi e pericoli

Il modo migliore per evitare brutte sorprese sarà quello di affidarsi a professionisti seri, che forniscano garanzie di affidabilità ed esperienza, che seguano l’acquirente dalla visita alle varie soluzioni abitative, alla scelta, alla stesura dell’accordo preliminare, per poi arrivare ad una stipula notarile serena e soddisfacente. Il professionista più adatto è sicuramente Tecnocasa, con la sua struttura capillare per zone, che permetterà a chi cerca casa di sentirsi al sicuro, offrendo una rosa di annunci ampia e dettagliata fra cui poter scegliere sulla base delle zone, del numero dei locali, dei dettagli sulle certificazioni energetiche.