Lucense per l’edilizia sostenibile, in 102 professionisti al laboratorio

Si è chiusa positivamente la settima edizione del laboratorio del costruire sostenibile a Lucca. Un’iniziativa promossa da Lucense insieme a Inbar, l’istituto nazionale di bioarchitetture, l’ente Scuola edile e Cpt Lucca, Celsius, gli ordini di architetti, ingegneri, i collegi dei geometri e periti industriali, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Un’occasione per affrontare il tema, sempre più impellente, della rigenerazione urbana sostenibile, una priorità nelle politiche di sviluppo dei prossimi anni sia a livello locale sia europeo. L’obiettivo primario del percorso di studio, infatti, è quello di promuovere l’innovazione e la diffusione di nuove competenze nel settore edile come volàno per la costruzione di edifici a basso impatto ambientale e ad elevate prestazioni energetiche.

Le lezioni hanno coinvolto 102 partecipanti, tra professionisti e imprese (architetti, ingegneri, geometri, periti, professionisti tecnici, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, imprese edili, elettricisti, idraulici e finitori edili) e 50 studenti dei 4 istituti superiori per geometri della provincia di Lucca. A questi vanno ad aggiungersi le 800 persone coinvolte nei 4 anni precedenti e i 1200 architetti che hanno seguito il corso online dalla piattaforma Fad, formazione a distanza, per un totale di oltre 2000 iscritti. La partecipazione del mondo studentesco, confermata per il terzo anno consecutivo, quest’anno ha ottenuto il patrocinio del Miur, grazie al coinvolgimento dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, e ha rappresentato un esempio di vera e propria alternanza scuola-lavoro.

Quest’anno il laboratorio era articolato in tre moduli monotematici, frequentabili indipendentemente uno dall’altro. I partecipanti potevano scegliere tra seminari mattutini e incontri pomeridiani dedicati a dimostrazioni, applicazioni pratiche o progettuali e visite in cantiere.