Lucca, arrivano due nuovi medici di famiglia

Arrivi e partenze tra i medici di famiglia sono in calendario per le prossime settimane a Lucca.

In particolare dal 31 dicembre cesserà il proprio incarico la pediatra Adele Celeste Rosalia Riotta (Ambito Lucca). Sarà sostituita dalla dottoressa Francesca Simi, alla quale è stato attribuito un incarico provvisorio. Per l’occasione è stata predisposta un’operazione di trasferimento massivo automatico degli assistiti dalla dottoressa Riotta alla dottoressa Simi.

I genitori/tutori dei bambini non dovranno quindi effettuare alcuna operazione di cambio medico. Esclusivamente chi volesse scegliere un altro pediatra libero nell’Ambito, dovrà invece recarsi ad uno degli sportelli abilitati al servizio della scelta/revoca del medico presenti nei distretti territoriali di Campo di Marte, Marlia e Capannori.

La dottoressa Simi ha comunicato che manterrà come ambulatorio principale quello già utilizzato dalla dottoressa Riotta (viale Marti, 43 – S. Marco, Lucca) col seguente orario: martedì-mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, lunedì e giovedì dalle 15 alle 19. Il numero telefonico di riferimento sarà: 342-3258175

Tra i medici di medicina generale dal 1 gennaio 2020 sarà iscritta la dottoressa Anna Rita Viani (Ambito Lucca e Pescaglia) con ambulatorio principale in via delle tagliate, 217 – s. donato (Lucca) e numeri telefonici 347-1744039 e 333-6093614. L’ambulatorio secondario sarà in Borgo Giannotti, 405 – S. Marco (Lucca).