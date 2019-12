Confartigianato, sgravi per i datori di lavoro con meno di 9 dipendenti

Uno sgravio contributivo del cento per cento con riferimento alla contribuzione dovuta per periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

E’ quanto conferma Confartigianato imprese Lucca, valido per le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo 81/2015, stipulate dal primo gennaio al 31 dicembre 2020. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.